Campagna per l’uso dei cestoni : "Il 65% dei rifiuti da case e negozi"

"Cosa ci fate lì? Non siete tanto piccoli. E neanche da buttare via". Lo spettatore si trova davanti a uno schermo e guarda all’insù ma nella finzione è come se fosse in fondo a un cestone dei rifiuti svuotato per strada da due addetti Amsa. Il video si può vedere infilando la testa dentro un enorme contenitore alto circa 7 metri installato ieri in piazza XXV Aprile. "Il filmato mostra con un linguaggio ironico cosa può essere gettato al suo interno, come i piccoli rifiuti da passeggio, dalle bottigliette d’acqua ai sacchetti delle deiezioni canine, e cosa no, come i sacchi della spazzatura domestica", si legge nella nota di Comune di Milano e Amsa che insieme danno il via alla campagna di comunicazione “Mettici la Testa” con al centro il mega cestone. L’obiettivo è portare cittadini, lavoratori che frequentano Milano giornalmente e turisti “dentro” al fenomeno dell’utilizzo improprio dei cestini stradali grazie a questa esperienza immersiva. E quindi far sì che i contenitori vengano utilizzati solo per gettare l’immondizia “da passeggio“ e non altro. Da un’analisi condotta da Amsa a gennaio 2025 – analizzando oltre una tonnellata di rifiuti proveniente da quartieri diversi della città – è emerso che solo il 35% del contenuto dei cestini è prodotto in strada, mentre oltre la metà (il 65%) proviene dalle abitazioni (il 47,9%) e dalle attività commerciali (il 16,7%). Anche quello dei piccoli scarichi abusivi intorno ai contenitori stessi è un fenomeno in crescita, aumentato del 38% nel 2024 rispetto all’anno precedente. Quanti sono, i cestoni milanesi? Sul territorio comunale ne esistono 23mila di cui 13mila lungo le strade e 10mila nei parchi. Significa 1,7 ogni 100 abitanti, "un valore nettamente superiore alla media delle altre metropoli europee. Amsterdam, ad esempio, dispone di circa 9mila cestini con un rapporto di 1 ogni 100 abitanti, mentre a Berlino, Parigi e Dublino il valore cala a 0,7". Per evitare che le persone gettino rifiuti domestici sono stati installati 2.300 contenitori con sistema “a croce“, con più aperture di dimensioni ridotte (in cui il sacchetto della spazzatura di casa non può fisicamente entrare). Non solo: con il nuovo contratto di servizio tra Amsa e il Comune di Milano, il numero di vuotature settimanali è salito a 198mila: ogni cestino viene ripulito in media 2,2 volte al giorno. Una notizia particolarmente gradita nelle zone di movida e in cui spopola lo street food (come in via Paolo Sarpi). La campagna “Mettici la testa“ ha debuttato alla presenza dell’Assessore al Verde e Ambiente Elena Grandi ("Anche il più piccolo sforzo da parte di ciascuno di noi – sottolinea – ha un grande impatto sul benessere della nostra comunità e dell’ambiente urbano"), della presidente di Amsa Carlotta Ventura ("con l’installazione immersiva, stimolando la riflessione e la collaborazione di tutti, possiamo trasformare un gesto quotidiano in un atto di responsabilità collettiva") e dell’ad di Amsa Marcello Milani. Le prossime tappe saranno piazza Leonardo da Vinci e piazza Cordusio.