“Camminata in rosa“ a favore del consultorio

Una “camminata in rosa”, per raccogliere fondi a favore del consultorio cittadino. Inserita nell’ambito della festa dello sport, l’iniziativa è in programma il 10 settembre a Melegnano, con partenza alle 10 dal cortile del castello mediceo. Organizza l’associazione Umanamente insieme allo Sports club e all’assessorato locale allo sport, col contributo di svariati sponsor. L’iniziativa consiste in una camminata a passo libero, della lunghezza di cinque chilometri, adatta sia agli adulti che ai bambini. Il costo di adesione è 10 euro, le iscrizioni si raccolgono al momento della partenza. Il ricavato servirà ad acquistare un ecografo a uso, appunto, del consultorio familiare di via Pertini. Ancora una volta dunque il contributo di associazioni, istituzioni e cittadini si rivela prezioso per rafforzare e incrementare le attrezzature socio-sanitarie del territorio. I consultori sono punti di riferimento per la popolazione, in particolare donne e adolescenti. Una dozzina quelli che fanno capo all’Asst Melegnano Martesana. A.Z.