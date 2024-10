Cammina sulla statale. In fin di vita 52enne travolto da un’auto

È in condizioni critiche un uomo di 52 anni travolto da un’auto sulla Strada provinciale 40 all’altezza della piscina comunale. L’uomo, di cui non è stata resa nota l’identità, stava con tutta probabilità camminando sul ciglio della strada lungo il tratto di provinciale che congiunge Pieve Emanuele con Binasco. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Abbiategrasso, un’utilitaria ha travolto l’uomo, forse uno dei numerosi lavoratori impiegati in uno dei magazzini di logistica che costellano la zona. L’automobilista si è fermato e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, un’autoambulanza della Croce rossa di Siziano e un’automedica proveniente da Pavia. Gli operatori sanitari (nella foto) hanno condotto le manovre di rianimazione per oltre un’ora nel tentativo di stabilizzare le condizioni dell’uomo, subito apparse molto critiche. La strada che collega Pieve Emanuele a Binasco è una delle più pericolose del Sud Milano. Il tratto in cui è avvenuto l’investimento, in particolare, è buio e privo sia di marciapiedi che di pista ciclabile.

Massimiliano Saggese