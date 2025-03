Milano, camion aggancia i fili del tram: traffico in tilt tra corso Italia e via Santa Sofia

Milano, 1 marzo 2025 – Traffico in tilt, nella mattinata di sabato, in corso Italia all'incrocio con via Santa Sofia, a Milano: un camion ha agganciato e tranciato con il braccio meccanico i cavi elettrici della linea tranviaria 15.

Oltre alle auto che si sono trovate in coda, numerosi i disagi anche per le linee di tram ed autobus. Non solo la 12, ma anche la 15, la 16, la 26 e la linea filobus 94 si sono trovate costrette a deviare il percorso.

In assistenza agli addetti dell'Azienda Trasporti Milanesi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La linea è stata ripristinata dai tecnici Atm intorno a mezzogiorno.