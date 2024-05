Camera ardente e ultimo saluto al rettore Anelli

Si svolgeranno domani a Piacenza i funerali di Franco Anelli, rettore dell’università Cattolica, morto suicida giovedì 23 maggio nella sua casa di via Illica, nella zona del Castello Sforzesco. Stamane verrà invece allestita nella Cappella del Sacro Cuore dell’università (largo Gemelli 1) la Camera ardente.

La Cappella resterà aperta dalle 10 alle 19 per consentire - fa sapere l’ateneo - "la visita di quanti vorranno sostare in preghiera presso il feretro".

Le esequie si svolgeranno alle 15 di domani nel Duomo di Piacenza, città della quale il professore era nato il 26 giugno 1963. Il rito sarà presieduto dal vescovo Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale della Cattolica e dell’Azione Cattolica. Alla cerimonia sarà presente l’anziana madre di Anelli. Domani proclamato il lutto di Ateneo, con sospensione di tutte le attività didattiche, accademiche e istituzionali. Due i momenti di commiato: alle 10 in Aula Magna un incontro di preghiera riservato alla comunità universitaria; dopo l’orazione di suffragio guidata dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini, presidente dell’Istituto Toniolo (ente fondatore dell’università Cattolica), prenderanno la parola il pro-rettore vicario dell’ateneo Pier Sandro Cocconcelli, il direttore generale Paolo Nusiner e una rappresentanza degli studenti. Monsignor Mario Delpini, l’arcivescovo, nel suo messaggio alla comunità della Cattolica aveva scandito: "Credo che la vita sia una responsabilità: impegna al servizio della comunità, in qualsiasi posizione ci si trovi. Ogni scelta, ogni gesto, ogni parola hanno una ricaduta sulla comunità. In questa circostanza incoraggio tutte le Componenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a stringersi in quel senso di appartenenza che le tragedie rendono più necessario".