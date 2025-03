Cambio di look. Addetti e postini vestiti uguali

Un design che unisce funzionalità ed estetica; tessuti riciclati per tutelare l’ambiente; capi versatili capaci di proteggere dal caldo e dal freddo. I colori? Quelli classici di Poste italiane: il giallo e il blu, a cui si aggiunge il grigio. Cambio d’abito per i circa 800 addetti del centro di smistamento postale di Peschiera Borromeo. Per la prima volta il look del personale che si occupa delle lavorazioni interne sarà uguale a quello dei portalettere che ogni giorno operano nel circuito del recapito, consegnando pacchi e servizi a domicilio. Comfort e praticità sono i tratti distintivi delle nuove divise, che nel grande hub di via Archimede, nella frazione di Linate, hanno già fatto il loro debutto. Esteso su 90mila metri quadrati, il centro di smistamento di Peschiera è uno dei più importanti del network di Poste.

A.Z.