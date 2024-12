Cambio al vertice della Pro loco. La neopresidente: facciamo rete

Cambio al vertice della Pro loco, alla guida arriva Concetta Risi, primo obiettivo "fare rete". Nel 2025 "getteremo un ponte fra tutte le realtà di volontariato al lavoro per Pioltello", spiega la neopresidente. Dal tempo libero al verde, "collaborazione in tutti i campi", a cominciare da quelli classici del gruppo, relativi alla promozione della città. È anche grazie a loro che la nomea di Cenerentola schiacciata fra le due reginette Cernusco e Segrate è ormai un ricordo lontano: tante le attività di animazione e culturali che hanno cambiato faccia a i quartieri pioltellesi negli anni. E il merito è anche di questo gruppo.

L’ultimo evento in ordine di tempo organizzato dai volontari è stata la Fiera di santa Lucia: un successone. Ma ci sono anche tutti gli appuntamenti alla scoperta del territorio e della sua identità, un’altra partita che impegnerà il nuovo direttivo. Il lavoro di scoperta e valorizzazione delle bellezze e delle eccellenza cominciato tre anni fa entra adesso in una nuova fase. Il passaggio di testimone è andato in scena a Cascina Dugnana. Accanto alla neo presidente Risi, un team affiatato: la vice Eleonora Berta (vicepresidente), Davide Pepato (segretario), Andrea Tramacere (tesoriere), Stefano Frigerio, Antonella Busetto e Gina Mazzeffi (nella foto), in rappresentanza del commercio locale. Alla serata anche anche Walter Pepe, alla guida della Pro loco di Cassina in rappresentanza di Epli, Ente pro loco italiane. A benedire le future attività, il parroco don Giacomo Roncari.

"La Pro loco lavora da tempo con iniziative organizzate in collaborazione con l’amministrazione grazie a una convenzione che abbiamo appena rinnovato e che prevede anche un contributo economico – dice l’assessora alla partita Paola Ghiringhelli –. È un’organizzazione importante, che dà valore alla città e in cui crediamo molto. Siamo grati ai membri del vecchio direttivo per l’impegno e il prezioso aiuto di questi anni. Sono felice di dare ufficialmente il benvenuto al nuovo gruppo di lavoro che ha già in cantiere tante idee. Continueremo a sostenerli". Pronto anche il logo rivisto, "un richiamo alle radici e alle tradizioni di Pioltello, il tema del verde che per noi è importantissimo e soprattutto il valore della rete tra le bellissime associazioni del nostro territorio".