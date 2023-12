Cambiano gli orari dei cimiteri

Nuovi orari del cimitero di via Rimembranze e del cimitero parco di via IV Novembre. Da martedì 2 gennaio, gli orari dei cimiteri subiscono una variazione, saranno chiusi tutti i lunedì mattina dalle 8.30 alle 12.30. La modifica si adeguano alle normative per l’accesso ai cimiteri comunali da parte delle imprese autorizzate alla posa di lapidi e monumenti. La scelta consente di razionalizzare l’orario, concentrando all’inizio della settimana tutte le operazioni di carattere tecnico che devono essere svolte dalle imprese funebri, ed evitando così ripetute e improvvise chiusure straordinarie. Questo permetterà di consentire l’accesso ai cimiteri comunali, da parte delle imprese autorizzate, esclusivamente il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle 14 alle ore 17. Le violazioni al provvedimento, nonché la posa di lapidi e monumenti in assenza della autorizzazione, saranno punite con la sanzione amministrativa variabile da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, oltre la sanzione accessoria della rimozione delle opere realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi. Da.Fa.