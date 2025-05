Cambia la segnaletica. Polemiche su via Veneto

La segnaletica della discordia, le nuove strisce di separazione tra corsia auto e quelle ciclabile sulla rinnovata via Veneto accendono il dibattito. Il confronto si svolge principalmente sui social, terreno fertile per opinioni contrastanti. Tra sostenitori e oppositori della nuova conformazione a onde della strada centrale della città, non mancano i contestatori irriducibili, che tendono a valutare i progetti con una prospettiva individualistica piuttosto che con una visione d’insieme. Countdown, poi, per l’apertura al traffico in piazza Garibaldi, la strada per l’ingresso, che fa parte del progetto di rigenerazione di quell’area, è stata completata.

S.D.