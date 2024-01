Calza piena di sorprese, arriva la befana in 500

La Befana dei bambini arriva in piazza Foglia con la Fiat 500. Torna il tradizionale appuntamento dell’Epifania questa mattina alle ore 10 con la simpatica vecchina che farà il suo ingresso in piazza Foglia a bordo di una Fiat 500 per portare la calza ai bambini. Per la speciale occasione sarà possibile pattinare gratuitamente sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio e fare un giro nel parco 1 sul trenino di Natale.

"Questa giornata vuole essere un’occasione per ritrovarci e salutare insieme la fine delle festività natalizie - commenta il sindaco Gianni Ferretti -: un nuovo anno è appena iniziato e l’augurio più grande che rivolgo a tutti i cittadini è di viverlo pienamente, all’insegna della condivisione e del senso di appartenenza alla nostra città". I bambini potranno ritirare la calza della Befana presso il centro civico del Comune a partire dalle ore 10.30, fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Inoltre nel corso della mattinata sarà possibile ammirare alcuni modelli di Fiat 500 d’epoca esposti in piazza Foglia dall’associazione "No Cinquino No party". Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di un’auto conosciuta in tutto il mondo e che ha fatto la storia italiana. La festa della Befana conclude la rassegna di appuntamenti natalizi organizzati dall’amministrazione comunale per il periodo delle festività in città.