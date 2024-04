Caloriferi spenti. La prostesta sugli striscioni

"Inquilini senza riscaldamento. MM vergogna". Lo striscione è comparso in via Del Turchino, zona Molise-Calvairate, su una facciata delle case del Comune dei civici 18, 20 e 22. "Siamo furiosi perché siamo rimasti al freddo per tutto il mese di aprile. Nonostante l’annuncio del Comune, che la settimana scorsa aveva dato il via alla riaccensione degli impianti di riscaldamento nelle scuole e nelle case di edilizia residenziale pubblica visto il brusco calo delle temperature, i nostri caloriferi sono sempre stati gelati. Solo una sera abbiamo avuto un minimo ditepore", spiega un abitante. Lo scorso gennaio, gli stessi inquilini avevano protestato per l’impianto ko dovuto a una perdita. E proteste per il freddo arrivano anche dalle case popolari di via Coppin 3, tra la Barona e il Naviglio Grande. M.V.