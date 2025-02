Calci e pugni per un cellulare e 20 euro. Gang in azione, preso 25enne con il bottino

Calci e pugni per portargli via il cellulare e 20 euro. Vittima, un ragazzo senegalese di 17 anni che martedì sera è stato accerchiato da una banda che lo ha aggredito e rapinato in una manciata di secondi. È successo poco dopo le 22 in via Busseto, in zona Rogoredo. Il ragazzo è stato subito soccorso e nel frattempo una Volante del commissariato Mecenate che stava perlustrando la zona è riuscita a bloccare uno degli aggressori: un egiziano di 25 anni, regolare sul territorio e senza precedenti. Addosso aveva la refurtiva: lo smartphone del ragazzo e le banconote sottratte, quindi è scattato l’arresto per rapina aggravata in concorso con ignoti (tutti gli altri, nel frattempo, erano riusciti a scappare). Il diciassettenne era scosso ma per fortuna non ha avuto bisogno di cure mediche. Ed era sollevato per aver recuperato ciò che gli era stato sottratto. Meno di due ore dopo, alle 23.50, la polizia – stavolta una Volante dell’Ufficio prevenzione generale – è intervenuta a meno di un chilometro di distanza, in via Freiköfel, per una tentata rapina: un’altra vittima, di cui al momento non si hanno dati, è stata bloccata e minacciata da un ventisettenne di origine indiana, irregolare sul territorio e con precedenti, che l’ha minacciata con un taglierino per ottenere cellulare e portafoglio. Poi la fuga. Ma l’uomo è stato bloccato dalla polizia e arrestato per tentata rapina.

M.V.