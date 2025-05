Calci e pugni al Fatebenefratelli. Denunciati per rissa sette ragazzi

I sette ragazzi che lunedì pomeriggio si sono fronteggiati con calci, pugni e lanci di sassi in un cortile esterno dell’ospedale Fatebenefratelli sono usciti in serata dagli uffici della polizia locale di via Custodi con una denuncia a piede libero per rissa. Gli indagati hanno età comprese tra 16 e 22 anni e, stando ai primi accertamenti, si sono recati in ospedale per far visita al tredicenne egiziano accoltellato alle 14 di venerdì scorso e sopravvissuto a 7-8 fendenti e tre arresti cardiaci. Le verifiche dei ghisa, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, non hanno fatto emergere al momento possibili collegamenti con l’aggressione di cinque giorni fa; con ogni probabilità, la discussione che ha innescato la zuffa non ha nulla a che vedere con quanto accaduto a Porta Venezia, ma andrebbe ricondotta a un alterco estemporaneo tra alcuni dei giovani italiani e nordafricani. Venerdì il tredicenne si è presentato in viale Vittorio Veneto con due amici di 19 e 21 anni e il suo rottweiler per acquistare 20 grammi di hashish da un pusher cubano di 27 anni.

Il litigio sulla qualità del "fumo" ha generato la reazione del cane, che si è avventato sullo spacciatore; che, per tutta risposta, ha tirato fuori una lama di venti centimetri e ha colpito prima l’animale e poi il giovanissimo padrone. Il minorenne e il ventunenne sono scappati verso la Golf guidata dal diciannovenne, rimasto in macchina ad aspettare, ma il caraibico li ha rincorsi e ha ferito ancora l’adolescente. Solo dopo alcuni interminabili secondi, il conducente è riuscito ad accelerare verso il Fatebenefratelli, bruciando semafori rossi e tamponando un furgone e due macchine. In piazzale Principessa Clotilde, il tredicenne è stato soccorso e portato subito in sala operatoria: ora è fuori pericolo. Niente da fare per il rottweiler, deceduto in una clinica veterinaria di via Parini.

N.P.