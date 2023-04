Milano, un giardino (verticale) in metrò: Cairoli diventa green

Milano – Una nuova parete verde per Atm, dopo quella realizzata al deposito di Giambellino (350 metri quadri di piante che consentono un risparmio energetico fino al 40% per il raffrescamento e di circa il 5% per il riscaldamento dello stabile): nel mezzanino della stazione di Cairoli della linea rossa è stato installato per la prima volta in Italia un giardino verticale vivo in metropolitana.

Il progetto, sviluppato da IGP Decaux in collaborazione con Atm, ad oggi in fase di test, ha l’obiettivo di creare nuovi spazi pubblicitari e promuovere la sostenibilità ambientale, abbellendo gli ambienti destinati al trasporto pubblico locale.

Il nuovo Green Wall, di 3 metri per 2, è alimentato da un circuito chiuso che fornisce acqua e nutrimento alle piante ed è dotato di un sistema di illuminazione apposito, a basso consumo energetico, per garantire la fotosintesi anche in ambienti privi di luce naturale come quelli della metropolitana.

L’installazione di Cairoli, progettata e realizzata da Sundar Italia, azienda specializzata nella realizzazione di giardini verticali, è un prototipo, che servirà a testare la resistenza delle piante e delle essenze nell’ambiente della metropolitana. Superato il periodo di test, si lavorerà sulla personalizzazione pubblicitaria della parete.

La scelta delle piante è stata appositamente studiata dai botanici di Sundar Italia, tenendo in considerazione le particolari condizioni di dimora in metropolitana; ed è stata appositamente studiata per essere resistente, avere un moderato ricambio fogliare e non eccedere troppo in volumetria.