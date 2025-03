Caffetteria in Gae Aulenti cerca barista e aiuto

Aiuto barista, 1 posto

Sede di lavoro: Milano (zona Gae Aulenti). Codice offerta Afolmet: 92197. Contratto: determinato scopo assunzione, part time 24 ore settimanali con turni fissi.

La risorsa opererà presso bar/caffetteria per attività di preparazione prodotti snack-bar, somministrazione

cibi e bevande, cassa, rifornimento dispensa, riordino postazione di lavoro. Retribuzione: Ral 20mila euro.

Barista, 1 posto

Sede di lavoro: Milano (zona Gae Aulenti). Codice offerta Afolmet: 92186. Contratto: determinato scopo assunzione, full time su turni. La risorsa, per attività di caffetteria con sede sia in zona Duomo che in Gae Aulenti, si occuperà di preparazione prodotti caffetteria, allestimento vetrina snack bar e pasticceria, somministrazione cibi e bevande, uso registratore cassa, riordino postazione lavorativa.

Ideale esperienza nel ruolo e conoscenza della lingua inglese. Retribuzione: Ral 22.600 euro.

Per informazioni sulle offerte: Afolmet.it