Cafezal: una crescita inarrestabile

Oliva

Sembra inarrestabile la crescita di Cafezal, un concept innovativo e magico nel settore della torrefazione di qualità, che ha cominciato nel 2017 a Milano un percorso di affermazione e rilancio davvero unico. Abbiamo già parlato su queste colonne del primo locale, ma siamo a raccontare oggi di un equity crowdfunding che fin dal giorno di lancio, lo scorso 28 febbraio, ha mostrato di raccogliere l’interesse di moltissimi donatori. Il primo punto vendita è stato quello in via Solferino nel 2017, che si è consolidato negli anni successivi, anche nel periodo più duro della pandemia, come micro-torrefazione con caffetteria. L’idea di proporre ai milanesi un locale di Specialty Coffee è stata di Carlos Bitencourt, ingegnere industriale brasiliano che, dopo quindici anni in giro per il mondo per importanti società di consulenza, grazie alla sua grande esperienza in operazioni industriali e finanziarie, ha deciso di fermarsi in Italia per dedicarsi alla sua passione per il caffè di alta qualità. "Ho voluto creare un concept moderno e dalle potenzialità di espansione in Italia e all’estero partendo da Milano, la città che è l’epicentro italiano degli affari e attrae una movida internazionale – spiega il Ceo di Cafezal – Il nostro è un business di nicchia che prima praticamente non esisteva nel settore". Nella primavera del 2022 nasce il nuovo Coffee Hub di viale Premuda, dove, oltre ai locali della caffetteria moderna e del ristorante per il servizio di colazione, pranzo e brunch, trovano sede la nuova torrefazione di Cafezal, una zona Coffee Academy (corsi per appassionati e professionisti del settore), uno spazio co-working ed anche un Members Club, uno "speakeasy" esclusivo dedicato agli appassionati di caffè. Un anno dopo, nel maggio 2023, Cafezal ha aperto il suo terzo negozio in un elegante edificio liberty di inizio 900 di corso Magenta, una delle zone più prestigiose della città. "Qui l’idea – spiega ancora il founder – è stata quella di unire l’eccellenza e la sostenibilità di una caffetteria moderna con l’estetica di un antico caffè milanese"