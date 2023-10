Poliziotto caduto per inseguire detenuto evaso, Carmine De Rosa è uscito dal coma

Carmine De Rosa, l’agente della Polizia penitenziaria di San Vittore che dieci giorni fa è precipitato per due piani nei sotterranei dell’ospedale San Paolo mentre inseguiva un detenuto fuggito dal pronto soccorso, è uscito dal coma. Lo riferisce il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, che ieri, insieme al consigliere comunale Enrico Marcora, è andato a fargli visita all’ospedale San Carlo, dove il ventottenne era stato portato dopo l’incidente nel quale ha riportato fratture alla colonna vertebrale e al cranio, con emorragia e contusioni cerebrali. È ancora sotto sedazione, ma i medici iniziano lentamente a risvegliarlo: ha aperto gli occhi e riconosciuto i genitori.

«È uscito da qualche ora dal coma, ma le sue condizioni versano ancora in uno stato di criticità", ha chiarito De Corato, che ai genitori e alla cognata di De Rosa ha espresso "la solidarietà mia e di FdI per un gesto eroico nell’adempiere al proprio dovere". Il deputato promette che si batterà perché gli agenti della Penitenziaria "vengano dotati del taser, che forse avrebbe potuto scongiurare l’accaduto".

Nella notte tra il 20 e il 21 settembre De Rosa, con un collega, aveva accompagnato al San Paolo Nazim Mordjane, un palestinese di 32 anni in carcere dal 10 agosto per una rapina di Rolex, reduce da una scazzottata con un altro detenuto. Il palestinese era in attesa di una visita in una stanza per Infettivi che viene abitualmente utilizzata per i pazienti piantonati, dotata di un bagno con una finestrella dalla quale, dopo aver scassinato l’infisso a vasistas, il detenuto è fuggito saltando su un’aiuola del tetto dell’edificio di fronte. L’agente l’ha inseguito ma, trovandosi a piano terra, non poteva immaginare che quel balzo d’un metro si aprisse su un’intercapedine: è precipitato fino al secondo piano interrato. Mordjane non è ancora stato catturato.