L’uomo caduto da una balaustra in Darsena è ancora intubato: era probabilmente ubriaco

Milano – È ancora in gravi condizioni e attualmente intubato, ma non dovrebbe più essere in pericolo di vita l’uomo precipitato venerdì sera da un muretto, per tre-quattro metri nel vuoto, sul passaggio pedonale sottostante della Darsena in viale Gorizia a Milano. Quando è caduto, l’uomo di 56 anni aveva una birra in mano e secondo alcune ricostruzioni era probabilmente ubriaco.

Alcuni testimoni presenti al momento della caduta hanno riferito di aver visto l’uomo seduto o in piedi vicino alla ringhiera quando, all’improvviso, ha perso la stabilità ed è precipitato nel vuoto. L’impatto è stato violento e ha lasciato l’uomo incosciente a terra.

I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto. I paramedici, dopo una prima valutazione, hanno proceduto con l’intubazione dell’uomo, data la gravità delle sue condizioni. È stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva.