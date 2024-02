Cade dalla scala: operaio di 55 anni in prognosi riservata

Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio a Pregnana Milanese. È successo alle 14.30 nel cortile dell’azienda Bellasio di via Cascina Madonnina. Secondo quanto ricostruito un operaio di 55 anni, mentre lavorava, è inciampato dal secondo gradino di una scala, finendo a terra e battendo violentemente la testa. È scattato immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con automedica, ambulanza e l’elisoccorso di Niguarda. Dopo le prime cure mediche da parte dei sanitari, l’operario che ha riportato un trauma cranico, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dov’è ricoverato in prognosi riservata. L’ipotesi è che a provocare la caduta potrebbe essere stato un malore. Ro.Ramp.