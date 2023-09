Cade dal tetto dell’officina. Operaio di 33 anni grave dopo un volo di 4 metri

Un volo da quattro metri d’altezza finito con un grave trauma cranico. A Rodano si allunga la lista degli infortuni sul lavoro che stanno funestando la Lombardia. E mentre si spera che l’operaio 33enne di origini albanesi protagonista dell’ultimo drammatico episodio ce la faccia, i riflettori si riaccendono sulla sicurezza nei cantieri e nei reparti. È successo tutto ieri poco prima di mezzogiorno all’officina "Nuova auto Si" in via Kennedy, il ferito però non è dipendente dell’azienda, ma di una ditta ingaggiata per la manutenzione.

Per cause sulle quali è aperta l’inchiesta, l’uomo, che era al lavoro in quota per l’intervento di sistemazione di una ringhiera sul tetto, è caduto rovinosamente a terra. È il quadro che emerge dalla prima ricostruzione dei carabinieri di Pioltello che stanno facendo luce sull’accaduto insieme agli ispettori di Ats. Immediati i soccorsi e il trasferimento al Niguarda in codice rosso. L’operaio, che abita a Pioltello, è in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio allunga la serie che da gennaio a luglio a Milano e hinterland ha già fatto registrare 21.784 infortuni con 27 morti e 1,2 miliardi di costi per la collettività stimati da Confcooperative lavoro e servizi Lombardia. La provincia è maglia nera su questo fronte in Regione. Quella in cui si rischia di più al lavoro.

A Rodano si indaga sul rispetto delle severe norme antinfortunistica, bisognerà chiarire se le regole siano state rispettate, oppure no. Il fenomeno dopo uno stop durante la pandemia per il calo delle attività, ha ripreso e non accenna a calare. I sindacati chiedono un intervento che "fermi la strage", mentre proprio ieri a Bergamo si è chiusa la sesta edizione di Safety Expo, il salone nazionale della sicurezza che schiera 105 aziende del territorio impegnate nella battaglia. Nelle stese ore in cui gli esperti spiegavano i nuovi obblighi del datore di lavoro, in città un altro operaio ci ha quasi rimesso la vita.