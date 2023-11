Cade dal tetto del capannone. Settantunenne gravissimo

È caduto dal tetto del suo capannone, probabilmente mentre stava togliendo le foglie che si erano accumulate in questi giorni, e ora un 71enne è gravissimo. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Gerardo, dove ora lotta tra la vita e la morte. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Giuseppe Di Vittorio, nella zona artigianale della periferia di Sesto San Giovanni al confine con Cologno Monzese. L’anziano è precipitato da un’altezza di circa 7-8 metri: era salito in cima a un immobile di sua proprietà, quando ha perso l’equilibrio. Secondo le prime ricostruzioni, pare che stesse pulendo il tetto dal fogliame, quando è scivolato fino a cadere al suolo. I soccorsi sono intervenuti con un’automedica e un’ambulanza: la vittima è stata trovata in condizioni molto gravi. I sanitari hanno effettuato una manovra rianimatoria e poi hanno trasportato d’urgenza il 71enne in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove ora resta ricoverato con una prognosi riservata e in pericolo di vita. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine: i carabinieri della Compagnia di Sesto, la polizia e i vigili del fuoco. Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, su cui i militari e gli agenti stanno lavorando, cercando anche di raccogliere alcune testimonianze. La.La.