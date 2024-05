Cade da una scala, grave operaio di 42 anni che stava lavorando in un cantiere dove era in ristrutturazione una palazzina. L’infortunio è avvenuto ieri pochi minuti prima delle 9 in via Milite ignoto nel cuore di Lacchiarella. La vittima è un operaio di 42 anni del posto che per cause ancora in fase di accertamento è caduto da un’altezza di circa due metri. Dalle primissime informazioni, pare che l’uomo fosse salito su una scala, per raggiungere un’impalcatura, e sia caduto all’indietro forse dopo aver perso l’equilibrio oppure per un malore, ma non è escluso che possa essere scivolato a causa della struttura umida. L’uomo è caduto di schiena rimanendo immobile al suolo.

Immediata la richiesta di soccorso al 112 da parte di alcuni colleghi presenti in cantiere. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica ma, considerata le gravità delle ferite riportate dal lavoratore, è stata fatta intervenire l’eliambulanza. L’uomo cadendo potrebbe aver subito gravi lesioni alla schiena; per questo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda dove è stato ricoverato in codice rosso. Sul posto sono intervenute polizia locale e carabinieri e anche l’agenzia per la tutela della salute di Milano est per indagare sulle cause dell’infortunio. Sono in corso accertamenti per capire se il lavoratore indossasse i dispositivi antinfortunistici previsti e se l’impalcatura su cui lavorava rispettava le norme sulla sicurezza sui posti di lavoro.

Sempre ieri ma a San Giuliano, verso le 17, un operaio di 62 anni è rimasto vittima di un infortunio durante operazioni di carico e scarico merci di via Arno. Soccorso da un’ambulanza inviata dal 118 di Milano è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Melegnano.

Massimiliano Saggese