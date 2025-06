Il cadavere di un uomo affiora nel Lambro: giallo a Peschiera Borromeo

Peschiera Borromeo, 14 giugno 2025 – Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato oggi dai vigili del fuoco nel fiume Lambro, all'altezza di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. I pompieri sono intervenuti dopo una segnalazione intorno alle 16.30 in via Baracca insieme ai carabinieri di San Donato Milanese e ai sanitari del 118.

Il corpo dell'uomo, dall'apparente età di 40 anni, era bloccato dalle chiuse del corso d'acqua. Il recupero del cadavere è stato possibile anche grazie all'intervento degli uomini che si occupano della manutenzione delle chiuse. Le indagini dei militari dell'Arma dovranno ora chiarire se si è tratto di un incidente, di un malore o di un atto violento.