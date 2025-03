Cabine elettriche belle e colorate grazie ai murales firmati ViM

Un tocco di colore nei quartieri periferici. Coi murales dell’artista Vincenzo Magno, in arte ViM, sono state abbellite e rese più decorose due cabine elettriche abbandonate, situate in via Carpiano e via Vincenzo Monti, che in precedenza erano spesso imbrattate da scritte abusive. Dallo scoiattolo al barbagianni, le opere raffigurano animali ed elementi della natura, che contribuiscono a portare vivacità in aree fortemente urbanizzate. "Quelle cabine erano sistematicamente imbrattate con ogni tipo di scritta, mentre ora combattiamo il degrado e diamo nuova vita anche a zone periferiche della città – afferma il sindaco Vito Bellomo –. Il tema ambientale è stato scelto per la vicinanza delle due cabine al bosco di Montorfano e al parco delle Noci". A proposito della scelta del Comune di riqualificare alcuni spicchi della città all’insegna dell’arte e della creatività, Vincenzo Magno osserva: "È un’ottima iniziativa, che valorizza il territorio. Con la realizzazione di questi murales, spero che altre amministrazioni seguano l’esempio di Melegnano, investendo nell’arte come strumento di trasformazione delle nostre comunità". A.Z.