Busto Garolfo, spaccava distributori e slot machine: 31enne arrestato per furto aggravato

Distruggeva distributori automatici e macchine da gioco per rubare il denaro. Per questo un uomo di 31 anni di Busto Garolfo, in provincia di Milano, è stato arrestato da carabinieri e indagato per furto aggravato ai danni di diversi esercizi commerciali della zona.

Le indagini, condotte dai carabinieri di Busto Garolfo attraverso accurati sopralluoghi, analisi di tabulati telefonici e raccolta delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di raccogliere elementi sufficienti a identificare l'uomo.

Il trentunenne ha commesso tutti i furti di notte, nel periodo che va da marzo a giugno 2023. In tutto ha svaligiato sette attività localizzate a Villa Cortese, Dairago e Arconate. L’incasso totale dei furti ha superato le diverse migliaia di euro. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.