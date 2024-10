Burioni contro un’endocrinologa della Statale: "No vax in cattedra"

Un post, "poi rimosso", pubblicato su un social nel "terzo tristissimo anniversario del fu (per ora, e mi auguro per sempre) Green Pass", con "uno schemino" che confronta asserzioni attribuite a "propaganda politica ed esperti mainstream", a "controinformazione e medici sospesi" e autoproclamate "evidenze". "Una tonnellata di bestialità che denotano una ignoranza immensa e una somaraggine degna del più fanatico novax", commenta Roberto Burioni, il virologo del San Raffaele che è partito all’attacco di Ilaria Muller, endocrinologa del Policlinico di Milano e, da quest’anno, professoressa associata alla Statale. Burioni ha pubblicato un paio di post sulla collega, domandandosi se si trattasse di "un’omonima" e poi, appurato che non è, "perché, nonostante prese di posizione pubbliche a fianco di organizzazioni novax e medici protagonisti di campagne contro il vaccino", "la Statale ha messo Muller in cattedra". La Statale per ora non commenta.Gi. Bo.