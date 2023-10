Milano, Burger King apre un nuovo ristorante: è il quarto dall’inizio dell’anno

Milano – Nuova apertura a Milano per la catena di fast food Burger King: si tratta dell’83° locale in proprietà diretta, inaugurato nella zona di viale Abruzzi. Il ristorante impiega 23 dipendenti e si sviluppa su una superficie di 277 metri quadrati, con 42 posti a sedere.

“Burger King – spiega la socità in una nota – conferma così la sua costante crescita nel capoluogo lombardo, oltre che su tutto il territorio italiano dove è presente con 256 ristoranti. Con l’apertura di viale Abruzzi diventano 4 i ristoranti Burger King inaugurati nel capoluogo lombardo in meno di un anno, dopo quelli di Piazzale Zavattari, via Giambellino e via Pacini”.