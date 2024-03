Buche nelle strade a Milano, il Codacons diffida il Comune e chiede il sequestro dei tratti dissestati

Le segnalazioni di strade dissestate a Milano dopo le piogge delle ultime settimane sono arrivate alle scrivanie del Codacons che ora ne chiede conto a Palazzo Marino, invocando perfino il sequestro dei tratti interessati dalle voragini.

Buca vicino ai binari tra viale Stelvio e via Valtellina

“Purtroppo la situazione è drammatica e pericolosa – si legge in un comunicato – in quanto per le migliaia di ciclisti e motociclisti che circolano sulle strade milanesi basta una piccola distrazione per ritrovarsi catapultati per terra con conseguenze tragiche”.

Poi si entra nello specifico: “Nel nostro Paese vengono ancora adesso spesso utilizzati sistemi di manutenzione del manto stradale obsoleti e sorpassati, consistenti nell’utilizzo di un conglomerato a freddo tradizionale, modalità ormai vecchia di 25 anni, che non da risultati ottimali nella sistemazione delle buche stradali. Per questo motivo è nostra intenzione diffidare il Comune di Milano a intervenire immediatamente per mettere in sicurezza le strade milanesi, e chiedere alla Procura della Repubblica di sequestrare i tratti di strada pericolosi in cui è a rischio l'incolumità

delle persone".