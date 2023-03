Bubbiano, incendio in una palazzina di via Nosedo

Milano, 29 marzo 2023 – Un incendio è divampato, alle 16 e 30 di questo pomeriggio, in via Nosedo 5, a Bubbiano, nel Milanese.

Stando alle prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da un appartamento al 1 piano di una palazzina di 2 piani fuori terra, per poi spingersi fino alla casa al piano superiore e al tetto.

I residenti sarebbero tutti usciti autonomamente dall'edificio e al momento non sembra ci siano feriti o intossicati. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.

I pompieri sono intervenuti sul posto con cinque mezzi, tutti al lavoro per cercare di domare le fiamme. Presenti anche gli equipaggi del 118.

Più grave la situazione di un altro incendio, avvenuto nella notte, a Milano. In via Nicola D’Apulia 7, lo scoppio di una bombola di gas ha innescato il rogo in uno stabile ed è morto un 75enne. La vittima era l'ex portiere dell’edificio. Oltre al suo è stato interessato dalle fiamme anche l'appartamento adiacente in cui abita un siriano di 51 anni, che ha riportato ustioni non gravi alle mani e ai piedi. L’uomo, rimasto leggermente intossicato, è stato portato al Fatebenefratelli. Mentre un altro uomo, di 73 anni, è rimasto praticamente illeso.