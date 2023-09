Bresso, vasca di laminazione nel Parco Nord: tempo di collaudi per il Comune di Milano

Bresso (Milano): 15 settembre 2023 – A che punto è la realizzazione della vasca di laminazione nel Parco Nord Milano? Quando entrerà in funzione? Per il Comune di Milano, i lavori sono terminati alla fine dello scorso luglio; poi, scatterebbero le operazioni di collaudo dell’impianto fino al termine del 2023, per attivarlo. Esattamente a quasi tre anni e mezzo dall’inizio dei primi interventi, tra il luglio e l’agosto del 2020. Non dello stesso parere sono, però, gli attivisti del Comitato “No Vasca” che da anni contestano la costruzione dell’invaso artificiale da 250mila metri cubi in grado di “limare” le acque del Seveso quando è in piena: “I lavori per la costruzione della vasca non sono proprio finiti – precisa Matilde Minella, portavoce dei No Vasca –. I lavori sono andati avanti per tutto il mese di agosto e anche in questa prima metà di settembre, anche sulla sponda bressese del fiume, vale a dire vicinissimi al parchetto pubblico di via Papa Giovanni XXIII, sempre sotto le nostre finestre. E come è avvenuto in questi anni, abbiamo dovuto fare i conti e sopportare i rumori e le polveri”. Di certo, diversi attivisti hanno i loro balconi a meno di cento metri dalle sponde dell’invaso e si radunano in presidi settimanali nel parchetto comunale con “vista” proprio sulla vasca: “Sono passati ben tre anni dalla cantierizzazione del territorio, con la completa deforestazione di un bosco di 4 ettari. – conclude Minella – Quest’opera doveva essere pronta in due anni, nel giugno del 2022, ma stenta ancora a concludersi dopo tre. L’impianto entrerà in funzione probabilmente a fine anno e da solo, senza gli altri tre invasi previsti originariamente a nord di Bresso e lungo il Seveso”. Intanto, in queste ore il Seveso era scuro e limaccioso, come hanno notato i residenti di via Papa Giovanni XXIII: la funzione di questa vasca di laminazione sarà proprio quella di accogliere l’acqua del Seveso e rimetterla nel fiume appena si conclude la piena: normalmente l’impianto sarà un piccolo lago con acqua di falda.