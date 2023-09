BRESSO: Banchi, sedie, lavagne al Plesso Satellite pronto

Lavori conclusi alla "Scuola Satellite", il nuovo plesso didattico allestito, questa estate, al secondo e al terzo piano dell’ala est del palazzo comunale tra le vie Lurani e Marconi. In arrivo, dal prossimo 12 settembre, ci saranno le 13 classi della elementare "Papa Giovanni XXIII" di via Bologna, dove sono stati aperti i cantieri per la completa riqualificazione della struttura scolastica vicino al Seveso; alla "Satellite" i 270 alunni vi resteranno fino al giugno del 2024. In tutte le aule sono già stati collocati i banchi, le sedie, le cattedre e le lavagne Lim; da un paio di giorni è stata sistemata nel piccolo cortile anche la scaletta di accesso alla struttura, con i tre pennoni, perché si tratta di un edificio identificativo scolastico dello Stato italiano. A giorni, saranno issate le bandiere, mentre sul muro dell’edificio sarà collocata la targa con il nome della elementare "Papa Giovanni XXIII": "Siamo in linea con il cronoprogramma per l’apertura della Scuola Satellite - precisa il vicesindaco bressese Cristina Dimasi -. Ringrazio gli Uffici Istruzione e Tecnico del Comune di Bresso per il lavoro svolto. Nei prossimi giorni saranno sistemati i tavoli del refettorio". Tutto sarà, quindi, pronto prima dell’inizio dell’anno scolastico. Gli scolari e i loro genitori potranno visitare la nuova scuola nil 9 settembre: il Comune ha deciso di organizzare un open day: "Dalla scala esterna con le bandiere, i bambini saliranno ai due piani delle aule, seguendo percorsi progettati per loro - conclude Dimasi -. Il cancello d’ingresso alla scuola è in via Marconi, che sarà chiusa al passaggio delle auto nel tratto antistante la scuola negli orari di entrata e di uscita". G.N.