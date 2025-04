Brera, assalto al negozio di orologi con pistola e martello: banditi fuggono con 15 Rolex

Milano, 12 aprile 2025 – Il valore dei cronografi potrebbe aggirarsi sul mezzo milione di euro, anche se l’inventario è ancora in corso. Del resto, stiamo parlando di una quindicina di Rolex, portati via ieri pomeriggio dai due rapinatori che hanno fatto irruzione nel negozio “Watches Together” di via San Carpoforo, in zona Brera.

Sulle loro tracce ci sono gli specialisti della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Michele Scarola, che partiranno dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Approfittando della folla che ha invaso il centro per gli eventi del Fuori Salone, la coppia ha preso d’assalto l’orologeria.

Il primo si è presentato alla porta a volto scoperto, come fosse un normale cliente; pochi secondi dopo, è sbucato il complice, che è entrato e ha puntato una pistola (non si sa se vera o finta) contro uno dei dipendenti dell’esercizio commerciale.

A quel punto, l’altro ha tirato fuori un martello e ha infranto un espositore interno, impossessandosi degli orologi di pregio. L’azione è durata pochissimi secondi. Subito dopo, i due sono usciti di corsa e hanno cercato di allontanarsi sui monopattini elettrici che avevano lasciato in strada.

Qualcuno, però, si è accorto di quello che era appena successo e ha provato a frenare la fuga degli aggressori: in quel frangente, uno dei due è caduto, perdendo per strada uno dei cronografi, ma è riuscito comunque a rialzarsi e a sparire nel nulla prima dell’arrivo della prima Volante del commissariato Centro.

La nota di rintraccio è stata immediatamente diramata dalla centrale operativa della Questura a tutti gli equipaggi in pattuglia, ma le prime ricerche non hanno dato esito.