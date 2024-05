Braccio incastrato in un macchinario. Ferito operaio 26enne

È ferito ma non in modo grave il 26enne che giovedì mattina è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. L’addetto è rimasto ferito a un braccio, rimasto incastrato in un macchinario mentre stava lavorando in un’azienda metalmeccanica di via Parma. Sul posto, poco prima delle 9, sono intervenute un’ambulanza della Croce rossa di Desio insieme all’auto medica e una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Desio, oltre alla polizia locale di Paderno Dugnano. I pompieri hanno lavorato per liberare l’operaio dal macchinario in sicurezza prima di affidarlo alle cure dei sanitari. Il giovane è stato ricoverato all’ospedale San Gerardo in codice giallo e non è in pericolo di vita.