Bosco in città: si butta nel canale per salvare il cane e rischia di annegare

Milano – Si è buttata in acqua per salvare il suo cane, ma ha rischiato di annegare. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a imbragare sia la donna che l'animale e a tirarli fuori sani e salvi.

L'episodio è avvenuto qualche minuto prima delle 10 di oggi, giovedì 25 maggio, al Bosco in città, in fondo a via Novara. Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti con pompieri e sanitari di Areu, una cinquantasettenne stava passeggiando col suo cane nell'area verde, quando all'improvviso l'animale è finito nel canale scolmatore.

La sua padrona si è subito buttata per salvarlo, ma la forte corrente e l'acqua alta le hanno impedito di tornare indietro. Dopo pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno raggiunto a nuoto la cinquantasettenne e il cane e li hanno riportati entrambi a riva. La donna non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche.