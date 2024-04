Turista borseggiata alla Biblioteca degli alberi: un amico nota le ladre e le fa arrestare

Milano, 14 aprile 2024 – Ancora borseggiatrici seriali in azione nel weekend in piazza Gae Aulenti. Ancora due arresti della polizia. Sabato mattina, gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura hanno ammanettato per furto due bosniache di 21 e 24 anni che avevano appena derubato una turista all'interno dell'area verde della Biblioteca degli alberi, tra i grattacieli di Porta Nuova e il Bosco verticale.

Polizia (Archivio)

Scoperte dall'amico

Alle 10.50, le due ragazze, entrambe con precedenti per reati contro il patrimonio, si sono accodate alla trentaquattrenne americana, in vacanza in città, senza che lei se ne accorgesse; poi una di loro ha aperto la borsa della donna e ha sfilato cellulare e occhiali da sole. Un amico della turista ha notato la scena e ha dato subito l'allarme, attirando l'attenzione degli addetti alla vigilanza del parco.

La chiamata al 112 ha generato l'intervento della polizia, che si è concluso con l'arresto delle ladre e con la restituzione del bottino alla legittima proprietaria.

Il precedente

Una settimana fa, altre due bosniache, di 18 e 27 anni, la prima incinta e la seconda con un bambino di 8 mesi in braccio, erano state bloccate dopo il furto di un cellulare col trucco del foglietto di carta a una diciassettenne seduta ai tavolini di un bar di piazza Gae Aulenti.

Le ladre erano state inseguite dalla derubata e da Valerio Staffelli di Striscia la notizia, in zona con una troupe per realizzare un servizio, e poi fermate dalla polizia in via del Pollaiuolo, all'Isola.