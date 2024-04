Arresto in diretta tv in piazza Gae Aulenti: Staffelli di Striscia insegue le due borseggiatrici

Milano – L'arresto in diretta tv. Domenica pomeriggio, due borseggiatrici romene, di 18 e 27 anni, sono state bloccate per tentato furto con destrezza all'ombra dello skyline di Porta Nuova: tra gli inseguitori delle ladre, scappate dopo il colpo, c'era anche l'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli con la sua troupe, in piazza Gae Aulenti in quei minuti per un servizio. Ai tavolini del bar Stando a quanto ricostruito, alle 14.20, le due ladre, di cui una incinta e una con un bambino di 8 mesi in braccio, si sono avvicinate a un tavolino di un locale di piazza Gae Aulenti, dov'erano sedute una diciassettenne e due sue amiche. La ventisettenne col bimbo ha distratto le ragazze, mentre la complice ha coperto con un foglio di carta lo smartphone della minorenne e lo ha preso dal tavolino. L'inseguimento e le manette La vittima si è accorta del furto e ha iniziato a urlare, correndo dietro alle borseggiatrici; all'inseguimento si è unito pure Staffelli. Nel frattempo, alcuni passanti hanno chiamato il 112, e sul posto sono arrivati gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura: le fuggitive sono state bloccate in via del Pollaiuolo, all'Isola. La diciottenne è stata portata a San Vittore, mentre la ventisettenne è finita a Bollate, nell'area dedicata alle mamme con bambini.