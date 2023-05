Borse di studio fino a 650 euro

Arrivano le borse di studio per gli alunni più meritevoli della terza media e delle superiori. ll Comune di Baranzate, al fine di valorizzare, riconoscere e incentivare livelli di eccellenza dei propri cittadini in ambito scolastico, ha avviato un concorso pubblico per l’assegnazione di borse di studio comunali per alunni meritevoli. Per l’anno di riferimento è prevista l’assegnazione di borse di studio comunali per gli alunni che frequentano la scuola media del valore di 200 euro ciascuna, eventualmente aumentato fino a 260 euro in presenza di requisiti Isee. A queste si aggiungono altre borse di studio comunali per gli alunni delle scuole superiori, statali e non, del valore di 500 euro ciascuna, eventualmente aumentato fino a 650, in presenza di requisiti Isee. Il bando è consultabile sul sito del Comune di Baranzate. La domanda va presentata al protocollo comunale entro le ore 12 di mercoledì 13 settembre.

Da.Fa.