Boom di storie adottate a Milano: sorpresa seriale girata qui

Con quattro borse - per un totale di 26.000 euro - nuove storie vedranno la luce. I quattro progetti vincitori di Milano Pitch sono “Non guardare giù“ di Mattia Borgonovo e Ruben Gagliardini per la Narrativa Ragazzi, “Volevo solo essere Geri Halliwell“ di Alessandra Salvoldi per la Narrativa Adulti, “Il mio primo school shooting“ di Raffaele Iaccarino, Giacomo Zibardi e Val Wandja per il Cinema e “Figlie del vento“ di Myriam Pinotti, Zeno du Ban e Giovanni Stilo per le Serie Tv. A selezionarli la scrittrice e ideatrice di Geronimo Stilton, Elisabetta Dami, lo scrittore e poeta Alessandro Rivali, lo sceneggiatore e regista milanese, autore del corto vincitore del David di Donatello “Inverno”, Andrea Brusa e Francesco Arlanch, sceneggiatore di Blanca e Doc – Nelle tue mani. Venti progetti sono stati selezionati tra i 170 arrivati e possono essere ora "adottati", come accaduto per un quarto dei 78 progetti delle precedenti edizioni dell’iniziativa, promossa dall’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (Almed) dell’Università Cattolica e dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Fondazione Milano. "Esiste una vera industria del cinema, il 20% del pubblico nazionale è lombardo – ha sottolineato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso –. Abbiamo deciso di investire tre milioni di euro a favore della produzione cinematografica".

"È cresciuto il numero dei progetti arrivati – spiega Armando Fumagalli, direttore del Master in International Screenwriting and Production della Cattolica –. Un quarto di quelli presentati è già stato realizzato". Tra i titoli arrivati sul mercato attraverso Milano Pitch c’è il romanzo “Dadieci“ di Saschia Masini. "E nel 2024 sarà interamente girata dalla Rai in Lombardia anche una nuova serie in dieci episodi, nata da un progetto che era stato presentato qui", racconta Fumagalli. Titolo e dettagli restano top secret. "C’è stata una crescita sensibile nella qualità e quantità dei progetti – aggiunge Minnie Ferrara direttrice della Civica Luchino Visconti – l’obiettivo che ci siamo posti, creando connessione tra talenti e professionisti, sta funzionando, dando voce e corpo al cinema e all’audiovisivo nel nostro territorio". Oltre ai tre milioni di euro annunciati, "nel 2024 Regione e Film Commission hanno promesso un altro fondo, dedicato alla scrittura. Ed è fondamentale per consolidare il nostro distretto". Si.Ba.