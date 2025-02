BookCrossing a Cesano: "Lettori fin da piccoli"

Gli studenti delle classi quinte alla primaria Dante Alighieri ne sono certi: "Sarà un punto di incontro dove le storie a volte dimenticate possono tornare a vivere nelle mani di qualcun altro, sperando che la casetta diventi nel tempo un angolo di scoperta e di bellezza". I bambini raccontano, così, l’inaugurazione della nuova casetta del BookCrossing, uno spazio dove, liberamente, si possono prendere e lasciare libri, scambiandosi consigli di lettura e condividendo le proprie esperienze.

"Nel 2021 Cesano Boscone - commenta il sindaco Marco Pozza - ha sottoscritto, con molte realtà sociali del territorio, il “Patto per la lettura“ e ora inauguriamo una nuova casetta per diffondere ancora più cultura e desiderio di leggere tra i giovanissimi". Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti un centinaio dei 275 bambini che frequentano la scuola Alighieri di via Kennedy, tra cui anche alunni delle prime classi, e la vicaria Alessandra Ascente. "La casetta della primaria Alighieri - spiega l’assessore alle Politiche per l’istruzione e per la cultura Aldo Guastafierro - si aggiunge alle altre per il BookCrossing presenti sul territorio". La prima installazione di un punto per lo scambio di libri è avvenuta diversi anni fa "ed è diventata un’abitudine per i cesanesi. Sono molte le casette e i punti di lettura, allestiti all’interno delle sedi di alcune associazioni cesanesi". Quella alla scuola Alighieri è il risultato di un progetto nato dal desiderio di due genitori che hanno voluto dedicare la casetta alla scuola. La struttura è stata disegnata, realizzata e donata da Vanessa Muscia e Matteo Rotella, mamma e papà di un alunno che frequenta la classe quinta. Il punto per il BookCrossing è stato posizionato all’ingresso dell’istituto, sul fianco destro della cancellata interna. "Abbiamo costruito la casetta in accordo con le insegnanti - racconta Vanessa Muscia -. È un simbolo: i libri, come gli amici, riempiono l’anima".

Anche in passato i coniugi Rotella si erano messi a disposizione dell’istituto, "frequentato allora da altri due figli, proponendo nella loro azienda di arredamento un laboratorio di falegnameria, grazie al quale i bambini hanno potuto contribuire a realizzare attaccapanni e cornici personalizzate".