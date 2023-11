Bonacina e Cangemi: "No alla violenza. Uscirne si può"

Parlare di violenza per indicare possibili vie d’uscita. Il Comune di Basiglio, in collaborazione con l’associazione “Rovescio&Dritto“, organizza due iniziative e incontri sabato 25 novembre. Si inizia alle 10: piazza del Commercio diventerà il luogo dell’installazione con le scarpe rosse, "per riflettere sul numero sempre crescente di femminicidi", precisano dal Comune. Alle 17, al polo culturale “Mulino di Vione“, si terrà l’incontro “Uno sguardo sul dopo illuminato dalla speranza“. Si comincerà con la proiezione del video “Una su tre“, poi Alessandra Bonacina, avvocato che ha collaborato con l’associazione svs Donna aiuta Donna nella clinica Mangiagalli, racconterà i cambiamenti della società e le storie di donne uscite dalla violenza. La giornalista e scrittrice Claudia Cangemi, autrice del romanzo “Non ti lascio alla notte“, storia di una famiglia travolta da un femminicidio, parlerà della sua esperienza nel raccontare storie di violenza nella narrativa e nella cronaca, e metterà in evidenza, insieme a Bonacina, l’importanza dell’educazione e della cultura per combattere la violenza diffusa anche tra i più giovani.Fra.Gri.