Bollate, visita guidata speciale nel Giardino di Villa Arconati

In occasione della Giornata nazionale del paesaggio 2024, promossa dal ministero della Cultura, domani alle 15, la Fondazione Rancilio aprirà i cancelli di Villa Arconati a Bollate per una visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Giardino monumentale. Accompagnati dalle guide Far, i visitatori saranno accompagnati alla scoperta degli ambienti più ricchi dal punto di vista storico-artistico e architettonico del giardino all’italiana, come i teatri dedicati ai miti classici, fino ad arrivare al parterre, uno dei pochissimi giardini alla francese della Lombardia. L’attività si svolgerà esclusivamente del Giardino di Villa Arconati. In quest’occasione il Palazzo non sarà visitabile. Posti limitati. Prenotazione telefonica al numero 393-8680934 fino a esaurimento posti.R.R.