Bollate premiato per i Giardini Storici

È uno dei 134 luoghi vincitori del Bando del Ministero finanziato dal Pnrr per il restauro e la valorizzazione di Parchi e Giardini Storici. Unico vincitore in tutta la provincia di Milano, ha ottenuto due milioni di euro per interventi di rigenerazione e riqualificazione. Venerdì 14 marzo alle 15 in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio 2025 promossa dal Ministero della Cultura, il Giardino storico di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, apre i cancelli per una visita guidata speciale. Accompagnati dalle guide di Fondazione Augusto Rancilio sarà possibile fare una passeggiata alla scoperta degli ambienti più ricchi dal punto di vista storico-artistico e architettonico del giardino all’italiana, come i teatri dedicati ai miti classici, al tempo e alle Stagioni, fino ad arrivare al parterre, uno dei pochissimi giardini ‘alla francese’ della Lombardia. La visita permetterà di vedere gli ambienti che nel biennio 2023-2024 sono stati interessati dagli interventi di restauro finanziati dalla vincita del bando Pnrr dell’Unione Europea.

La visita guidata, della durata di circa un’ora, su un percorso di circa 1 km di viali in ghiaia e terra battuta, solo parzialmente accessibili a persone con ridotta capacità motoria. In caso di situazioni meteorologiche ritenute pericolose per l’incolumità dei visitatori, chi ha acquistato il biglietto verrà tempestivamente informato e rimborsato. Si consiglia la prenotazione on-line su www.villaarconati-far.it

Ro.Ram.