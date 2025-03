Studente di 17 anni manca da casa da tre giorni, ore di angoscia a Bollate. L’appello dello zio: “Torna, tutto si risolve”

Garbagnate Milanese (Milano) – Appelli diffusi sui social che in poche ore sono diventati virali. La partecipazione alla trasmissione Chi l'ha visto? in onda su RaiTre. Ricerche in corso, ansia e apprensione che crescono con il trascorrere delle ore, per la scomparsa di Nicola Yuri Bruzzano, studente di 17 anni di Bollate.

Martedì mattina un famigliare lo ha accompagnato a scuola, al liceo Russell di Garbagnate Milanese, dove frequenta il terzo anno del liceo scientifico. Lo ha lasciato nelle vicinanze della scuola dove solitamente il 17enne si ferma a chiacchierare con qualche compagno di classe. Ma poi Nicola in classe non si è mai presentato. I famigliari hanno saputo della sua assenza solo nel pomeriggio, quando sono andati a prenderlo alla fine delle lezioni, ma lui non c'era. Prima hanno contattato la mamma di qualche compagno di classe, ma nessuno lo aveva visto.

Alto 1.75 centimetri, occhi e capelli castani, Nicola, al momento della scomparsa, indossava un giubbotto nero, pantaloni scuri e uno zaino color jeans scuro. Aveva con sé i documenti personali e il cellulare che però risulta spento da tre giorni. I famigliari si sono rivolti immediatamente alle forze dell'ordine e poi hanno diffuso un primo appello con la sua foto. "In qualunque modo vogliate e possiate aiutarci a ritrovarlo, ve ne saremo grati. Vi inoltriamo una foto e un messaggio da far girare il più possibile. Chiunque lo veda o lo senta gli faccia sapere che può tornare a casa senza problemi e di stare tranquillo che non succede nulla e che tutti, familiari e amici e compagni, lo aspettano e gli vogliono bene. Se qualcuno lo dovesse trovare avvisi immediatamente i carabinieri che sono stati già allertati della scomparsa. Grazie a tutti".

Il diciassettenne, studente modello e benvoluto da parenti, amici, non aveva motivi per allontanarsi da casa. È stato lo zio a rivolgere un appello alla trasmissione "Chi l'ha visto?": "Nico, non siamo arrabbiati, se ci stai vedendo e sentendo, sappi che qualsiasi cosa, qualsiasi problema, come ti ho detto spesso, nei nostri momenti di chiacchiera, noi ti aspettiamo con tutto l’amore che ti abbiamo sempre dato. Si risolve tutto. Lo zio lo sai che c’è sempre stato. Chiama dovunque tu sia. Io ti vengo a prendere, ti porto a casa. Tua sorella ti aspetta".