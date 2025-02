Sda Bocconi tra le migliori business school del mondo, seconda in Europa

Milano – Sda Bocconi School of Management si conferma tra le migliori business school del mondo, posizionandosi ai vertici del Financial Times Global Mba Ranking 2025. Lo ha reso noto lo stesso ateneo milanese in un comunicato.

Il suo Full-Time Mba ha raggiunto il quarto posto a livello globale e il secondo in Europa. Il ranking del Financial Times valuta numerosi parametri, tra cui la progressione di carriera degli Alumni, la qualità dell'insegnamento e l'internazionalizzazione dell'esperienza formativa. Sda Bocconi si distingue, in particolare, per il ritorno sull'investimento per i partecipanti, l'internazionalità dell'aula e l'impegno nella sostenibilità. Il campus è infatti risultato il più sostenibile al mondo con il primo posto globale per Carbon Footprint.

“Con il risultato di quest'anno, Sda Bocconi School of Management si pone stabilmente tra i primi 5 Mbadel mondo e i primi 3 in Europa. Inoltre, lo fa eccellendo nei parametri che meglio riflettono i suoi valori. I numeri dicono che l'esperienza Mba in Sda Bocconi ha un grande impatto trasformativo sulla carriera e sulla vita dei partecipanti", ha commentato Stefano Caselli, dean di Sda Bocconi School of Management.”Un successo reso possibile da un modello formativo innovativo”, ha sottolineato Stefano Pogutz, direttore dell'Mba