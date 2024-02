Mba Bocconi terzo al mondo. Bene pure il Poli

La celeberrima e celebrata Sda della Bocconi sul podio delle migliori business school al mondo. La classifica è quella, blasonata, del Financial Times, che premia fra le top 100 anche un altro ateneo milanese, la Graduate School of Management del Politecnico di Milano. A rendere immediatamente noti i risultati sono stati, ovviamente, i due atenei. Il Master in business administration di Sda Bocconi condivide il terzo posto mondiale a parimerito con la Columbia Business School (il migliore in assoluto, secondo il FT, nel 2024 è il Mba Wharton dell’Università della Pennsylvania; al secondo posto quello del francese Insead), scalando altre tre posizioni dal sesto posto conquistato l’anno scorso (davanti a istituzioni come Berkeley, Yale, il Mit o la London Business School), e dieci rispetto al tredicesimo di due anni fa. "Ritorno dell’investimento, qualità dei docenti, attenzione alla sostenibilità e alla diversità culturale e di genere - festeggiano dall’ateneo privato milanese – sono gli indicatori che premiano il programma della School of Management della Bocconi che quest’anno compie 50 anni".

Ma un comunicato sul ranking 2024 del Financial Times lo dirama anche il Politecnico, perché la Polimi Graduate School of Management, business school che fa parte della School of management dell’ateneo pubblico, è entrata in classifica al 97 esimo posto "a dimostrazione della riconosciuta eccellenza a livello globale del suo full time Mba, il programma flagship che si rivolge a professionisti provenienti da tutto il mondo", e si posiziona addirittura al secondo posto considerando solo i Mba di università tecniche, dietro all’Imperial College Business School.