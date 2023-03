Blitz in una sartoria industriale Raffica di verbali ai titolari

di Monica Autunno

Operazione legalità e anti sfruttamento fra i capannoni della zona industriale, task force polizia locale e carabinieri in visita a una sartoria industriale gestita da cinesi. Al termine di ispezione e controlli raffica di verbali amministrativi ai titolari, per, si riferisce, "irregolarità in materia di diritto del lavoro, precarie condizioni igieniche e destinazione non conforme alla normativa dei locali". Del blitz, e delle sue risultanze, è stata data notifica alla autorità giudiziaria. Gli approfondimenti sono tuttavia ancora in corso, e su quanto ancora non accertato gli agenti mantengono il riserbo. C’è anche un video a documentare l’arrivo in forze delle pattuglie, l’altra mattina, al capannone, regolarmente registrato, dove si svolgono attività di sartoria. Le pattuglie arrivano in gran numero, almeno una decina. Almeno una ventina gli uomini in campo fra carabinieri e polizia locale centro Martesana, questi ultimi guidati dal comandante Alessio Bosco. Sempre nel video le diverse fasi dell’ispezione.

Nel capannone masserizie e scarti da lavorazioni accatastate, un letto a castello matrimoniale, frigorifero e vivande. Il tutto in condizioni igienico sanitarie reputate insufficienti. L’esame si concentra ora su libri e documentazioni prelevati, che dovranno accertare il numero dei lavoratori (al momento dell’irruzione in azienda è stato trovato il solo titolare) e mettere nero su bianco le eventuali altre irregolarità evidenziate.

"L’operazione è fresca - così l’assessore alla Sicurezza di Cassina de Pecchi Gianluigi De Sanctis - e vi sono ancora dati e informazioni che non possono essere oggetto di divulgazione. Si è però scelto di renderla nota, e con orgoglio. Personalmente sono sempre più soddisfatto dell’operato dei nostri agenti, che fra difficoltà di organico e molte altre riescono ad andare, con operazioni come questa, al di là dei semplici compiti amministrativi o di controllo per le strade, e a collaborare in maniera proficua con le altre forze dell’ordine.

L’impegno sul fronte lavoro nero è particolarmente intenso: proprio nei giorni scorsi un servizio specifico era stato effettuato al mercato settimanale".

Al mercato, durante un servizio antitaccheggio e di verifica commerciale fra i banchi, gli agenti hanno nei giorni scorsi provveduto fra l’altro a spiccare un provvedimento di daspo urbano ai danni di due soggetti risultati, all’identificazione, privi di documenti e permesso di soggiorno.