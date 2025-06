Bistrot culturale a Palazzo Trivulzio, bando per la gestione

"Bistrot culturale" a Palazzo Trivulzio, c’è il bando per l’affitto dei locali: operatore cercasi per la gestione degli spazi al pianterreno dell’antico palazzo destinati a ospitare il "bar letterario" e a diventare luogo di ritrovo e "cucitura" fra il polo culturale e la città. Il sogno è nel cassetto da almeno tre anni. Un primo bando di concessione degli spazi, nel 2023, era andato deserto, in prima battuta e in proroga. Ora ci si riprova, ma con una formula, pure impegnativa, più appetibile per un operatore interessato: 24mila euro annui di locazione, sei anni di affidamento e la possibilità, anzi, la certezza, di un contributo comunale, sotto forma di deduzione dal canone d’affitto, sino a 42mila euro per le spese di adeguamento degli spazi. Solo qualche mese fa il Comune aveva votato l’inserimento dei locali, circa 180 metri quadri in un contesto architettonico e storico dal grande appeal e nel cuore del centro cittadino, nel cosiddetto elenco "delle valorizzazioni comunali".

Come anticipato allora, pochi mesi dopo ecco il nuovo invitp, cui gli interessati dovranno rispondere, con proposte corredate di progetti e schede di gestione, entro il 10 luglio. "La sostanziale differenza rispetto al bando precedente, che non ebbe riscontro - così il vicesindaco Lino Ladini - è che non procediamo in regime di concessione, una modalità che, fra burocrazia e fideiussioni, si era rivelata evidenetmente troppo onerosa. L’operatore avrebbe dovuto stipulare una fideiussione importante calcolata su introiti presunti. Abbiamo cambiato strategia". I partecipanti al bando dovranno presentare uno studio di fattibilità, proporre un nome per il locale e predisporre una scheda tecnica di gestione. Il progetto è importante. Il Palazzo Trivulzio, già sottoposto a un lungo intervento di restauro, ospita il Teatro e la Fondazione Trivulzio e spazi per mostre e riunioni, il cortile interno è già cuore di manifestazioni ed eventi estivi.

Monica Autunno