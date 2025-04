Bioblitz al parco Adda Nord. Un tuffo nella natura alla scoperta delle farfalle

Sentinelle per un giorno di biodiversità. Al parco Adda Nord torna Bioblitz, tre appuntamenti con l’ambiente, esperti accompagnano il pubblico sul campo, insieme contribuiscono al monitoraggio delle aree protette lombarde e aiutano la ricerca scientifica. Le date sono a metà maggio: 16, 17 e 18, è tutto gratuito, ma per partecipare bisogna prenotare. Si comincerà da quell’angolo di paradiso che è l’Oasi Le Foppe a Trezzo con "Lucciolando e gracidando", doppio appuntamento alle 20 e alle 21 direttamente alla riserva, ingresso da via Brasca. Si coglie già tutto il fascino della visita notturna tra lucciole e anfibi nel loro habitat ideale. I gruppi saranno composti al massimo da 15 persone (adesioni via e-mail scrivendo all’indirizzo info@oasilefoppe.it). Il mattino dopo, 17 maggio, la maratona verde porterà gli appassionati a Bottanuco, nella vicina Bergamasca, alla scoperta del "mondo delle farfalle". Ritrovo ore 10 alla chiesa di San Giorgio in via delle Viti. Nel pomeriggio ci si sposterà nella vicina Cisano per un secondo monitoraggio dei coleotteri più amati, ormai in città sempre più rari.

Appuntamento alle 14 al parcheggio del Cimitero San Gregorio. Per l’ultimo incontro del 18 maggio si gioca in casa perché si lavorerà all’Isola della biodiversità a Villa Gina, a Concesa, frazione trezzese. sede del Parco. Anche in questo caso doppio incontro, alle 10 e alle 14. L’indagine sarà sempre sulle farfalle e più in generale sugli impollinatori selvatici, seguirà una visita guidata al Bee Point con le guide. Un momento per famiglie, nel pomeriggio, infatti, dalle 14 alle 17 è in programma un laboratorio per i più piccoli di cianotipia e bombe di semi con piante mellifere. Ritrovo a Villa Gina. "Il Bioblitz Lombardia - ricorda il Parco - è un evento di Citizen Science regionale organizzato con il supporto di Area Parchi, Parco Oglio Sud e Oasi Wwf Le Bine". L’iscrizione è gratuita e obbligatoria, per farlo è sufficiente inquadrare il QR code sulle locandine dell’evento, oppure compilare il form sul sito del Parco. In ogni caso scrivendo a info@parcoaddanord.it è possibile ricevere tutte le informazioni necessarie.

