Binari da sostituire in piazza Oberdan. Modifiche ai tram 9 e 19 da metà gennaio

Il 15 gennaio prenderà avvio il primo intervento del 2025 di rinnovamento dell’armamento tranviario: fino al 14 aprile i lavori interesseranno il nodo di piazza Oberdan, da via Vittorio Veneto (all’altezza di via Tadino) Fino a viale Piave, poco dopo l’intersezione con via Morgagni. Ogni anno il Comune investe 12 milioni di euro per rifare i binari. Dal 2023 sono stati effettuati interventi in via Montegani, piazza XXIV Maggio e via delle Rimembranze e via Bassini, successivamente si è lavorato in via Fabio Filzi, via Ponte Seveso e via Orefici. Ora è in corso il cantiere in via Mambretti.

In questo caso il tratto interessato dai lavori sarà solo su sede tranviaria. Per consentire i lavori, i tram 9 e 19 cambieranno servizio. Dal 15 gennaio al 19 febbraio, il tram 9 sarà sostituito dai bus B9 tra Centrale e Tricolore nelle due direzioni. Mentre dal 20 febbraio al 14 aprile la sostituzione avverrà tra Repubblica e Cinque Giornate, sempre nelle due direzioni. Il tram 19, invece, sarà interrotto e non passerà tra piazza Virgilio e via Nino Bixio e per tutta la durata dell’intervento il servizio si svolgerà in due tratte separate: Lambrate-Adelaide di Savoia-Centrale e tratta Castelli-Virgilio-Cairoli.