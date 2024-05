Bimbo di 5 anni precipita da una finestra a Tradate: gravissimo al Niguarda

Milano, 31 maggio 2024 – Un bimbo di appena 5 anni è precipitato da una finestra a Tradate. Ora si trova grave, in prognosi riservata, all’ospedale di Niguarda a Milano. È successo intorno alle 13, il piccolo è caduto da una finestra di un appartamento per cause ancora da accertare.

È stato trasportato con l'eliambulanza in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dove è stato portato in sala operatoria per capire l’entità dei traumi dovuti alla caduta. La prognosi resta riservata. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Saronno che devono ancora sentire i familiari del piccolo.